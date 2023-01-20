В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Акгельского национального парка, на территории парка были задержаны браконьеры.

Представитель службы Бахруз Мухаммедов, было установлено, что ими являются жители Джалилабадского района Закир и Надир Бадировы, житель Бейлаганского района Арзулла Мирзаев и гражданин России Миргусейн Бабаев, сообщает Report.

В отношении правонарушителей составлены протоколы и приняты соответствующие меры/