Россия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщает ТАСС.

В Исламабаде подписан протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между РФ и Пакистаном.

«РИА Новости» сообщает, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан. Об этом, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Как заявил Мочальников в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран, концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан достигнуты.

Также Мочальников отметил, что в ходе встреч сторон были обсуждены все вопросы, касающиеся «Пакистанского потока».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил, что Россия переориентирует поставки нефти не только в азиатские страны, но и в Африку и Латинскую Америку. По его словам, переориентации потоков основная часть будет ориентирована Индию, Пакистан и «другие страны в том направлении».