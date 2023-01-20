Специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завершил свой визит в Баку.

«20 января, в день памяти событий «Кровавого января» 1990 года, завершаю свой 3-й визит в Баку», — написал он в Twitter.

Он отметил, что обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сотрудничество НАТО и Азербайджана, ситуацию на Лачинском коридоре и региональную безопасность.

«Переговоры являются ключом к продолжению процесса нормализации», — подчеркнул он.