Мониторинг в Карабахе на территориях, где были разграблены наши природные ресурсы, важен и будет проведен. Об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время посещения Аллеи шехидов.

M.Бабаев сказал, что мониторинг должен проводиться во всех подобных случаях: «В период оккупации наши природные ресурсы были разграблены. Мониторинг важен и будет проводиться. Продолжается серьезная работа над всеми требованиями, выдвинутыми азербайджанской стороной. Мы добьемся проведения мониторинга в Карабахе».