Родители военнослужащих, погибших в ходе Карабахской войны, 20 января проводят акцию протеста у здания Следственного комитета Армении, сообщает Sputnik Армения.

Они жалуются, что расследование по делу об инциденте в военном пантеоне «Ераблур» 21 сентября идет очень медленно, очные ставки приостановлены.

Напомним, что 21 сентября 2022 года в отношении родителей погибших в «Ераблуре» военнослужащих была применена сила со стороны полицейских. Было возбуждено уголовное дело, но до сих пор никто не привлечен к ответственности.