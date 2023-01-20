Генпрокурор Армении Анна Вардапетян представила спикеру парламента Алену Симоняну три ходатайства о согласии на возбуждение уголовного преследования в отношении бывшего министра обороны и главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна, сообщает Sputnik Армения.

К ходатайствам было приложено постановление о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата.

Согласно первому ходатайству, Оганян, будучи министром обороны, используя должностное положение, совершил растрату в особо крупных размерах (два эпизода), а также, исходя из личных и групповых интересов, использовал свою должность против интересов службы, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия (два эпизода).

По второму и третьему ходатайствам, Оганян, являясь должностным лицом, не исполнял служебных обязанностей, что привело по неосторожности к тяжелым последствиям, а также путем растраты присвоило имущество в особо крупных размерах.

Согласно Конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.