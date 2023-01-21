В пятницу в швейцарском Давосе завершилась ежегодная встреча Всемирного экономического форума. В этом году он запомнился не только обсуждением новых тем, таких как будущее монетарной политики, глобальные экономические перспективы, «Новый Хельсинки» на фоне геополитических потрясений и в свете сползания Европейского континента к нестабильности и возможной необходимости заключения новой сделки по диалогу и координации в области безопасности на всём пространстве от Владивостока до Ванкувера и др.

Интересным было другое: в заключительный день форума в этом маленьком альпийском городке была замечена небезызвестная… Грета Тунберг, которая вместе с тремя десятками сподвижников из руководимого ею экодвижения устроила акцию протеста. Она держала в руках плакат с надписью «Оставьте его в земле», имея в виду ископаемое топливо. А ее друзья скандировали лозунг «ископаемое топливо должно исчезнуть».

Вокруг этой тройки десятков экоактивистов столпились вдвое больше журналистов, репортеров и фотографов, за спинами которых невозможно было разглядеть собственно протестующих. В какой-то момент показалось, что журналисты окружили «голливудскую звезду» или, может даже, Месси с Рональдо. Когда, наконец, выяснилось, что весь этот ажиотаж вызван приездом сюда Греты, то стало как-то не по себе.

Это не шутка: многие рвались не только брать у девочки интервью, но пытались добиться от нее селфи с ней и даже взять автограф.

И тут вспомнились ребята, которые почти 40 дней стоят на морозной дороге, чтобы озвучить те же лозунги: оставьте руду в земле, не отравляйте почву сточными химикатами, а землю — смертоносными минами. И никто из этих репортеров не только не едет к ним брать у них интервью, автографы и делать с ними селфи, но даже с пеной изо рта одобряют ту бессовестную резолюцию, которую на днях принял Европарламент.

По поводу той резолюции выскажемся очень коротко: приняли ее — ну и на здоровье! Зря только бумагу намарали (кстати, тоже из области экологии). Никакого воздействия на решимость азербайджанских активистов эта «резолюция» не возымела. Она нам не указ, да и Европарламент — далеко не «Политбюро».

Европарламент — это институт, потерявший всякий авторитет, особенно после коррупционных скандалов. Мы хорошо помним ту оценку, которую дал президент Алиев на встрече с приехавшей в Баку делегацией из этой структуры, прямо сказав им в лицо: «Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении».

Потребовали что-то от Азербайджана? Хорошо. И Милли Меджлис потребует в ответ немало чего от Евросоюза. Наше слово против вашего. И что дальше? А дальше — ничего. Акция продолжится, пока не будут выполнены все требования активистов. Это последнее слово, и оно не изменится.

Впрочем, вернемся к Давосу. Вот, где собрались политические тяжеловесы, среди которых с гордостью можно назвать главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева. Президент провел ряд очень важных двусторонних встреч, дал интервью и выступил в панельном заседании по Срединному коридору. Рядом с ним сидел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

А вот третий коллега по Южному Кавказу в Давосе замечен не был. Ни среди панелистов, ни в кулуарах. Наверное, очень занят был решением проблемы обогрева коровников в захваченных азербайджанских сёлах Западного Азербайджана, где теперь размещают военнослужащих. Так и будет, наверное, безуспешно решать эту проблему, доставшуюся ему в наследство от обворовавших вооруженные силы страны робиков и сержиков, пока политические корифеи будут прокладывать международные транспортные коридоры, проходящие (за исключением одного — Зангезурского) в обход Армении.

Из Давоса президент Алиев вернулся на Родину, записав в актив еще один важный шаг к реализации поставленных перед страной амбициознейших целей. Они обязательно будут достигнуты, невзирая на «подгорающие» (в переносном смысле) европарламенты и горящие (в прямом смысле) казармы-коровники. Как, собственно, и всё, что было доселе намечено среди важнейших целей.

Зухраб Дадашов