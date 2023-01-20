Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов анонсировал проведение ремонтных работ на Аллее шехидов.
По его словам, «прошло уже 33 года, и здесь вероятно, будет проведен капитальный ремонт».
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов анонсировал проведение ремонтных работ на Аллее шехидов.
По его словам, «прошло уже 33 года, и здесь вероятно, будет проведен капитальный ремонт».
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