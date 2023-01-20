Новое российское наступление из Беларуси по-прежнему маловероятно. Однако если оно начнется, то ближе к концу, а не к началу 2023 года, считают в Институте изучения войны (ISW).

В своей новой сводке эксперты указывают на продолжающиеся контакты руководства Беларуси и России: 19 января министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили по телефону двусторонее военное сотрудничество, а глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с Александром Лукашенко и со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

По итогам последней встречи был подписан меморандум о сотрудничестве по «обеспечению биологической безопасности». Как считают в ISW, документ может быть частью российской информационной операции по ложному обвинению Украины в разработке химического и биохимического оружия в якобы финансируемых США биолабораториях.

Что касается возможного нового вторжения со стороны Беларуси, то аналитики ISW отмечают, что у развернутых на территории страны российских сил нет необходимых структур командования. Нападение зимой или весной 2023 года выглядит менее вероятным, чем атака в конце года. К тому времени, Россия и Беларусь, по сообщениям украинской разведки, проведут крупные совместные учения.

Кроме того, к осени 2023 года Россия успеет пройти один или несколько дополнительных призывов резервистов, а также позволить российской военной промышленности подготовиться к новому этапу войны.

При этом ISW по-прежнему называет российское нападение на Украину из Беларуси крайне маловероятным сценарием.