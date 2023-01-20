Отказ Армении от встречи в Москве завел переговорный процесс в тупик. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

«Азербайджанская сторона заявила о приверженности переговорам. Мы выразили готовность в кратчайшие сроки провести очередную встречу и продолжить дальнейшие переговоры по мирному договору. Они должны понимать, что продвижение мирного процесса для Армении не менее важно, чем для Азербайджана. Если Армения этого не понимает, это — демонстрация их очень ошибочной политики», — подчеркнул министр.