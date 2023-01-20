Члены комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан от Азербайджана выступили с заявлением в связи с резолюцией Европарламента от 19 января 2023 года.

В заявлении выражается протест против принятой Европейским парламентом 19 января 2023 года необъективной и несправедливой резолюции, и решительно отвергаются основанные на лжи беспочвенные обвинения. В заявлении доводится до сведения, что Армения до сих пор не выполнила своих обязательств, предусмотренных подписанным 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России трёхсторонним заявлением. «Становится ясно, что прилагаемые Азербайджаном в период после подписания трёхстороннего заявления усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе находятся под целенаправленным ударом сил, взявших на себя роль адвокатов сепаратизма, терроризма и войны. Эти силы не желают видеть, что некоторые круги в Армении и поддерживающие их стороны строят реваншистские планы, лелея надежду вновь ввергнуть регион в пучину бедствий. Армения совершает на границе провокации, по Лачинскому коридору ею была организована переброска боевиков, грузов военного назначения, а также наркотиков и мин. Продолжается незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории в зоне временной дислокации российских миротворческих сил. Уже более месяца длится мирная акция представителей азербайджанского гражданского общества и экологов на дороге Лачин-Ханкенди в знак протеста против недопуска представителей и экспертов государственных структур Азербайджана для проведения мониторинга на этих территориях. Вопреки тому, что утверждается в резолюции Европейского парламента, никакой «блокады» жителей армянской национальности на этой территории нет. Лачинская дорога открыта для провоза гуманитарных грузов российскими миротворцами, представителями Международного комитета Красного Креста, а также для транспортировки проживающих в Карабахе армян, в том числе детей и больных», — отмечается в тексте документа.

В заявлении говорится, что все эти необоснованные утверждения в резолюции явственно указывают на то, что некоторые группы в Европейском парламенте действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил.

«Учитывая вышеизложенное, призываем руководство Европейского парламента поставить заслон этим деструктивным и предвзятым силам, погрязшим в коррупции, и содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, принимая объективные документы, отражающие сложившиеся в регионе Южного Кавказа новые реалии», — отмечается в заявлении.