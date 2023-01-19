Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибыл в Баку.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал его о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и военно-политических провокациях Еревана, подрывающих мирный процесс. Информацию приводит МИД Азербайджана.

Коломина, в свою очередь, отметил, что наличие напряженности в регионе вызывает обеспокоенность, и подчеркнул важность продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для установления мира и безопасности.