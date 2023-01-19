19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Информацию приводит пресс-служба главы государства.
Теги: АлиевпереговорыРютте
19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Информацию приводит пресс-служба главы государства.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий