С этого года мы приступили к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов.

Об этом заявил президент Азербайджана, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит пресс-служба.

«Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами — в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе — для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода «единого окна», и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения», — подчеркнул глава государства.