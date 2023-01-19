Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада — с Грузией и Турцией, с востока — с Центральной Азией.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов», — отметил глава государства.

«Пропускная способность нашего морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, она будет расширена до 25 миллионов тонн», — заявил президент.

Отметив, что на это уже выделен бюджет, глава государства добавил: «Так как мы ожидаем роста потока грузов по определенным причинам — из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам».