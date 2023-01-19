В армянских СМИ и соцсетях продолжают обсуждать пожар в одной из воинских частей, в результате которого погибло 15 солдат-срочников — об этом уже рассказывал Minval. У Азербайджана здесь свое «прочтение»: часть, где произошёл пожар, находилась в селе Азат в Гейча махалы и относилась к инженерным войскам. То есть это то самое подразделение, чьи «зинворы» в сентябре 2022 года пытались минировать пути снабжения азербайджанских войск на Кельбаджарском участке условной границы, что и спровоцировало сентябрьское обострение.

В Армении — шок и растерянность. Страна еще не отошла от войны и от похорон погибших после устроенных самим же Ереваном провокаций на условной границе — и тут такая трагедия по такой банальной причине, как пожар.

Никол Пашинян провёл экстренное заседание правительства, которое начал с минуты молчания. Своих должностей лишились многие крупные военные чины ВС Армении — командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян, зам по тылу командира корпуса, начальник штаба – замкомандира по тылу, зам по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты, а также начальник противопожарной безопасности тыловой службы Вооруженных сил Армении… Никол Пашинян уже обещает жестко наказать всех виновных.

Пожары, конечно, случаются, но такое астрономическое число жертв уже за гранью понимания. Более того, сгорела армейская казарма. Где, по логике вещей, должны были действовать правила противопожарной безопасности, наличествовать соответствующее оборудование… Один из армянских тг-каналов возмущается: «Это же не бытовка рабочих, там должен быть дневальный, дежурный по роте, ну всё как обычно должно быть. Слов нет». При таком положении в армии, которому очень трудно подобрать цензурное определение, отставки высшего военного руководства представляются вполне оправданными.

Но, для начала, многие армянские же эксперты уже сомневаются, стоило ли так решительно «оголять фронт». Но самое главное, громкие отставки слишком уж напоминают продолжение затеянной Пашиняном «армейской чистки».

Поясним. Вычистить из армии наиболее значимые фигуры из числа «карабахцев» Никол Воваевич попытался еще по горячим следам своей «шашлычной революции». Но, как говорят в армейских кругах, атака захлебнулась. После разгрома в 44-дневной войне тогдашний начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян попытался устроить военный переворот, но «не дожал».

Теперь, похоже, выясняется, что остатки разбитой в 44-дневной войне армянской армии кого-то все же могут напугать, и этот кто-то — Никол Пашинян, который явно боится новой попытки переворота и того, что на сей раз все будет по-взрослому. Премьер-министр, похоже, инициировал в Армении новую волну «армейской чистки». 17 тысяч военнослужащих вызывали на допросы, пытаясь докопаться до причины поражения Армении в войне. Против двоих экс-командующих «армией Нагорного Карабаха» — Джалала Арутюняна и Микаэла Арзуманяна — возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности, приведшей к тяжелым последствиям, в частности, большим потерям в живой силе и бронетехнике. Еще один заместитель начальника ГШ ВС Армении обвиняется в незаконном обогащении. И нынешний град отставки на волне шока от пожара слишком уж похож на попытку Пашиняна провести новую «чистку» армейской верхушки.

Но в реальности в армянских соцсетях уже требуют отставки Сурена Папикяна — гражданского министра обороны и одного из ближайших соратников Пашиняна. И как минимум нет гарантии, что армейская верхушка покорно подставляется под чистку и не готовит ответный ход.

А. Шакур