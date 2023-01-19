Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (то есть — с северо-востока) и двинуться на юг Украины.

Такую оценку высказал бывший командующий сухопутными силами Польши и бывший замминистра обороны страны Вальдемар Скшипчак в интервью ВВС.

По его информации, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат.

В таком случае под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области Украины. Также он исключает нападение армии Беларуси.