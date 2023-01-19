Европарламент большинством голосов принял резолюцию о создании трибунала для президента РФ Владимира Путина за военную операцию в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Специальный трибунал – по аналогии с Нюрнбергским процессом – должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, гласит принятая депутатами резолюция. За резолюцию проголосовали 427 парламентариев, против – 19, еще 33 воздержались.

Резолюция носит рекомендательный характер.