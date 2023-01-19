Провокационные действия НАТО и стран Запада являются главной причиной конфликта в Украине.

Об этом заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Война в Украине — это сложная ситуация. Некоторые аналитические центры на Западе считают, что война на Украине — это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этой войны и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против войны и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной этой войны», — подчеркнул он.