21 января с 10:00 в Насиминском районе Баку будет поэтапно ограничиваться движение транспортных средств на участках проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой и от улицы Физули до улицы Рашида Бейбутова.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечено, что дефекты покрытий на данных участках дорог создают серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов. С учетом этого, на этих улицах будут начаты работы по закладке нового асфальтобетонного покрытия. На время строительства движение транспорта по улицам будет поэтапно ограничиваться.