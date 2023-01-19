Государственные служащие, назначенные в порядке ротации на должности за пределами территории проживания, будут получать компенсацию и единовременную выплату.

В связи с этим предлагается внести поправки в закон «О государственной службе».

Согласно изменению, государственным служащим, назначенным в порядке ротации на должности за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, будут выплачиваться компенсации и единовременные выплаты в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.