Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция сформировала трехсторонние и четырехсторонние механизмы диалога по коридору Восток-Запад («Срединного коридора») с участием Азербайджана, Казахстана и Грузии.

«Надеюсь, что Армения тоже подключиться к этому процессу, то есть предпримет искренние шаги на пути к миру. К сожалению, в последнее время в плане переговоров мы наблюдаем шаги назад. Сегодня (госсекретарь США) Блинкен сказал, что (премьер-министр Армении Никол) Пашинян искренен, но мы хотим видеть это не на словах, а на деле»,- подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу напомнил о процессе нормализации между Турцией и Арменией. «Могу открыто заявить, в том числе и от имени братского Азербайджана: Анкара и Баку искренне настроены на нормализацию [с Ереваном]»,- подчеркнул министр.