Увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о медиа.

Это нашло отражение в предложенном изменении в Кодекс об административных проступках, которое включено в повестку дня сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно изменениям, физические лица будут оштрафованы на сумму от двухсот до трехсот манатов за воспрепятствование распространению медиа-продукции в установленном законом порядке. Также согласно проекту, за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов устанавливается штраф в размере от трехсот до шестисот манатов.

Также предлагается ввести штраф в размере от трехсот до пятисот манатов за игнорирование ответа на их запрос в установленный законом срок. В настоящее время за игнорирование ответа на запрос журналистов в установленный законом срок налагается штраф в размере от двухсот до трехсот манатов.