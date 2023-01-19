В российском провоенном сообществе создают пространство для критики президента Владимира Путина, не боясь наказания.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«В РФ открывают новый сектор, где определенные фигуры могут критиковать Путина и самые высокие эшелоны власти без какого-либо видимого возмездия», — отметили аналитики.

В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.

В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин все более жестко критикует приказы Минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, «должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти».

«Заявление Пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лицо российской «СВО», — указывают специалисты.

Кроме этого, «Повар Путина» прямо «атаковал» Кремль, назвав работающих там «предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну».

«Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания», — подытожили в Институт изучения войны.