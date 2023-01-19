США готовятся объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине в пятницу, 20 января, который будет включать боевые бронированные машины Stryker, артиллерию, боеприпасы, но в нем не будет танков Abrams. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, одного из официальных лиц США, отсутствие танков Abrams в этом пакете объясняется проблемами с логистикой и техническим обслуживанием танков.

Politico отмечает, что это решение не связано с опасениями, что их передача может привести к эскалации конфликта.

Источники издания сообщают, что данный пакет военной помощи также не будет включать армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, так как администрация президента США воздерживается от отправки боеприпасов большой дальности, опасаясь спровоцировать Россию.