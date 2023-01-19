Пожар вспыхнул ночью в одной из воинских частей Армении, погибли 15 военнослужащих, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минобороны Армении.

Возгорание произошло в 1:30 по пока неустановленным причинам в казарме инженерно-саперной роты.