Пожар вспыхнул ночью в одной из воинских частей Армении, погибли 15 военнослужащих, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минобороны Армении.
Возгорание произошло в 1:30 по пока неустановленным причинам в казарме инженерно-саперной роты.
Пожар вспыхнул ночью в одной из воинских частей Армении, погибли 15 военнослужащих, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минобороны Армении.
Возгорание произошло в 1:30 по пока неустановленным причинам в казарме инженерно-саперной роты.
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