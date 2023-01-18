Возможное возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет очень важно для проживающих в РФ грузинских граждан, и такое решение республика будет приветствовать. Об этом в среду заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов, это была своего рода санкция в отношении Грузии. От этого пострадали граждане Грузии. Около миллиона человек живут в Российской Федерации, наши соотечественники, этнические грузины, также азербайджанцы, армяне — граждане нашей страны. Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия [жизни] и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», — сказал Кобахидзе в эфире телеканала Imedi, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в Москве надеются на скорое возобновление прямого авиасообщения.