Ситуация в Украине может быть критичной в ближайшее время из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому судьба Украины станет ясна через несколько недель. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе.

Польский лидер подчеркнул, что российская армия, которая ещё не ослабла, готовится к новому наступлению на Украину.

Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков, добавил он.

«Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймём, выживет ли Украина», — заключил Дуда.