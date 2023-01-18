Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением вертолета в Броварах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В соболезновании говорится:

Уважаемый господин президент.

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему украинскому народу, желаю выздоровления пострадавшим.