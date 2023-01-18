Евросоюз планирует послать на границу Армении с Азербайджаном новую миссию, которая будет расширена до 100 наблюдателей и получит двухлетний мандат, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатической службе ЕС.

В октябре 2022 года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению, на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек 19 декабря.

«Было взаимное понимание с властями в Ереване, что есть необходимость в возобновлении присутствия, но предыдущее было слишком скромным. Теперь в регион будет направлено до 100 наблюдателей в рамках полноценной миссии по общей политике безопасности и обороны», — сообщил источник изданию.

По словам источника, проект миссии с двухлетним мандатом будет направлен для утверждения в комитет по политике и безопасности в Брюсселе.