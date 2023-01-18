Латвия намерена оказать военную помощь Украине, направив туда партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также вертолеты, пулеметы и беспилотные летательные аппараты. Об этом в среду, 18 января, сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце.

«В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи», — цитирует главу ведомства агентство LETA.

Мурниеце также отметила, что Латвия в текущем году продолжит обучение украинских военных различного уровня.

«Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем это было сделано в 2022 году», — отметила министр.