Сербия пытается дистанцировать от Кремля, потому что война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Во время интервью для издания, комментируя войну, Вучич заявил о том, что «худшее еще впереди». Также он отметил, что не поддерживал контакт с главой Кремля Владимиром Путиным уже много месяцев.

«Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — отметил президент.