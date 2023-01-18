Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Вы делаете это в глобальном масштабе, а мы, может быть, — больше в региональном, но мы следуем той же философии, и у нас получается. К примеру, Китай — одна из самых успешных стран в мире, ведущая экономика мира. Вы добились этого благодаря собственным усилиям и мудрости ваших людей, лидерству и нацеленности на результат», — отметил глава государства.

«Китайская экономика это не только экономика вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику. Многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая будет процентная ставка. Все эти вопросы входят в зону ответственности Китая, и ваше правительство полностью осознает свою глобальную ответственность», — сказал президент.

Оценивая непоколебимую приверженность Китая делу экономического развития и реформам, большей открытости миру, глава государства подчеркнул: «Заявление, сделанное высокопоставленным китайским правительственным чиновником в Давосе — это очень хороший сигнал для мировой экономики. Думаю, рост Китая очень важен для всех стран, включая нашу страну».

«Китай демонстрирует рост в течение многих десятилетий. Мы желаем вам успеха, потому что, как ваши друзья и как часть мирового сообщества мы хотим, чтобы все ваши планы были реализованы. Поскольку многие страны и мировая экономика в очень серьезной степени зависят от ваших экономических показателей», — добавил глава государства.

«Я хочу поздравить наших китайских друзей с китайским Новым годом и пожелать всему народу Китая мира, процветания, успехов. Мы в Азербайджане являемся вашими друзьями и хорошими партнерами», — заявил президент.

«На протяжении многих лет мы выстроили очень хорошие отношения. Мы очень любим вашу страну и очень рады, что все больше азербайджанцев посещают Китай, и все больше китайцев посещают Азербайджан. Контакты между людьми очень важны для установления более тесных политических отношений. Я уверен, что Китай будет и дальше добиваться успехов в своем экономическом и социальном развитии, и объединяющий нас Средний коридор будет успешно реализован», — отметил глава государства.