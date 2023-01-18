Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал свою публикацию об азербайджанском гранатовом соке.

«Добро побеждает зло! Наглядно!

После моей вчерашней абсолютно безвинной публикации о том, что при покупке в магазине я сделал выбор в пользу азербайджанского гранатового сока, а армянский — покупать не стал, совершенно неожиданно массово возбудились неадекваты и русофобы не только в Армении, но и в мировой армянской диаспоре, откликнувшиеся на призывы соплеменников массово отправлять жалобы на мой пост в администрацию Фейсбука с обвинением меня в «фашизме».

Благодаря «откликнувшимся» активистам армянских диаспор в США и Франции, число жалоб на мой аккаунт превысило несколько десятков тысяч, после чего он был заблокирован, а указанная публикация — удалена за «пропаганду фашизма».

Однако благодаря вам, дорогие читатели, вашей реакции и высказанной поддержке, Фейсбук был ВЫНУЖДЕН разблокировать мой аккаунт и вернуть публикацию на место.

Пейте азербайджанский гранатовый сок», — написал Коротченко в соцсети «Фейсбук».