Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление лидеру Кыргызстана Садыру Жапарову. Данную информацию приводит пресс-служба главы государства.

В поздравлении говорится:

Уважаемый Садыр Нургожоевич.

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ по случаю знаменательной даты — 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызской Республикой, передаю наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства.

Взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах, свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества. В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием.

Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана – постоянного благополучия и процветания.