Министра иностранных дел России Сергея Лаврова был удивлен, когда на его пресс-конференции по итогам 2022 года представляющая японское издание журналистка задала вопрос о Лачинском коридоре.

Ближе к концу ежегодного брифинга Лаврова официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила представителям СМИ недружественных России государств задать два последних вопроса, передает АПА.

Представителю японского издания Ci-Ci Press была предоставлена возможность задать вопрос.

Представившаяся «японской журналисткой» Мэри Геворкян сказала, что задаст вопрос о Лачинской дороге, так как она является армянкой по происхождению.

На вопрос «японской журналистки» Лавров с иронией ответил:

«Самое главное для Японии — это вопрос о Лачинском коридоре».