Nar продолжает проекты, направленные на улучшение качества жизни людей с нарушениями речи и слуха в 2023 году. Так, оператор мобильной связи уже в четвертый раз организует профессиональное обучение в рамках проекта “Школа обучения” для поддержки интеграции данных молодых людей в общество. В рамках миссии проводится обучение мастеров маникюра, пользующимся большим спросом на рынке труда.

В проекте, который продлится 3 месяцев, примут участие 10 женщин в возрасте от 15-30 лет с нарушениями речи и слуха. По окончании обучения участники получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов. Партнером “Nar” в проекте “Школа обучения” является Общественное объединение “Поддержка глухих”.

Следует отметить, что проект Nar – «Школа обучения», стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации “Лучший проект” корпоративной социальной ответственности».

Nar предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, Nar предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.