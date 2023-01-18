Граждане могут бесплатно вакцинироваться от гриппа.

Об этом сегодня в прямом эфире на официальной странице минздрава Азербайджана в Instagram сказал специалист-эксперт ведомства, инфекционист Васиф Алиев.

Он отметил, что в страну ввезена и распределена по поликлиникам инактивированная вакцина против гриппа (İİV4).

По его словам, лица из группы риска, если они не вакцинировались ранее, могут вакцинироваться до февраля. «Вирусы гриппа в основном активны в течение года в период с октября по декабрь, а также с апреля по май. По этой причине вакцинироваться от гриппа следует, начиная с октября», — сказал эксперт.