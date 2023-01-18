Военные РФ изучают информацию Баку о том, что Армения могла использовать Лачинский коридор для транспортировки мин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Азербайджанцы предоставили данные, сейчас наши военные их изучают о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей использовать, минировать территории рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений.

Россия предложила простую вещь: миротворческий контингент, уполномоченный по трехстороннему соглашению контролировать движение, имеет все возможности проверять каждое транспортное средство, на предмет отсутствия в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров», – отметил он.