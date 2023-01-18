Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что текущая мировая геополитическая обстановка хуже, чем когда-либо за всю его жизнь. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Мы сталкиваемся с самыми серьезными за все время уровнями геополитического разделения и недоверия за все время», — сообщил генсек организации.

Он также добавил, что, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал лидеров стран преодолеть разногласия и восстановить союзничество для продвижения мира, устойчивого развития и уважения прав человека.