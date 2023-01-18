Намерение отправить миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанскую границу все еще остается в силе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном», — сказал он.

Миссия ЕС на границе Азербайджана и Армении может быть контрпродуктивной без согласия Баку, добавил Лавров.

«Наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, и мы согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Его не удалось принять, поскольку армянские коллеги стали настаивать, чтобы в тексте было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили армянским коллегам, что если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиции — каждый волен делать, что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, это необязательно обусловлено какими-то заявлениями, особенно жесткими», — подчеркнул глава МИД России.