Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания о том, что принципы международного права являются основой для ведения переговоров. По его мнению, как минимум два из семи принципов, которые содержатся в Уставе ООН, «очевидно по-разному понимаются нами и враждебными нам странами».

«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — подчеркнул Медведев.

Для новых переговоров нужно не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдума и выработка специальных международных норм, считает Медведев.