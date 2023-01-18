Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания о том, что принципы международного права являются основой для ведения переговоров. По его мнению, как минимум два из семи принципов, которые содержатся в Уставе ООН, «очевидно по-разному понимаются нами и враждебными нам странами».
«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — подчеркнул Медведев.
Для новых переговоров нужно не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдума и выработка специальных международных норм, считает Медведев.
Читай внимательно документы, алкаш. Право нации на самоопределение имеют только те малые народы, которые не имеют своего национального государства. Ни русские в Украине, ни армяне в Карабахе не имеют права на самоопределение, потому что у них есть национальные государства РФ и Армения, куда они при желании могут эмигрировать. А вот дагестанцы, калмыки или якуты имеют такое право на самоопределение, у них нет своего национального государства. Так что Медведь, лучше не лезь туда, в чем нихрена не смыслишь.