В Наримановском районе столицы объявился маньяк-педофил. Камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину, который обнял девочку лет десяти, возвращавшуюся из школы, и пытался увести ее в неизвестном направлении. Но ребенок увернулся и спрятался предположительно в магазине, а мужчина удалился, испугавшись своего обнаружения. Школьница переждала там несколько минут и, осторожно выглянув на улицу, убежала в том направлении, откуда пришла.