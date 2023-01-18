Вчера стало известно о планах градоначальников Тегерана и Иревана, так сказать, «побратать» два города. При этом, надо помнить, что как минимум четверть населения иранской столицы состоит из этнических азербайджанцев, ну а Иреван и вовсе был основан азербайджанскими правителями.

До этого взаимными консульствами обменялись некогда азербайджанский Гафан и поныне полностью родной нам Тебриз. В Азербайджане понимают, что современный мир основан на государственном суверенитете стран-членов ООН. Да, таковы реалии и правила игры, и, провозглашая в 1991 году восстановление независимости, наша республика принимала их как необсуждаемую данность.

Понимают азербайджанцы и другое — с какой целью делают эти далеко не дружественные шаги наши южные соседи. Лишний раз уколоть нас, задеть за живое, фальшиво подчёркивая при этом «дружбу» и «добрососедство», они умеют.

Конечно, можно было бы и нам начать отвечать им той же монетой, объявив побратимами, допустим, Тель-Авив и Нардаран, но только зачем играть в такие игры?! Хотят брататься со столицей государства, превратившего святыни агдамских, зангиланских, губадлинских шиитов в «свинарники», ну, как говорится, Бога ради! Их дело, и грех тоже на их души.

Вторая половина ушедшего года ознаменовалась наипрохладнейшим уровнем отношений между нашими государствами за все 32 года нашей независимости. И если в самом начале 90-ых соседи к югу цеплялись за каждое слово покойного президента Абульфаза Эльчибея, дабы оправдать свои недружественные шаги, то видит Всевышний, в этот раз ответственность за охлаждение отношений, приведшее к оставлению в стороне соблюдаемой долгие годы «политкорректности» и выходу из состояния табу на экраны необсуждаемых прежде тем, полностью лежит на совести муллократии.

К чему, например, нужны были эти потешные военные учения, которые не вспугнули даже воробьев, сидевших на пограничных столбах? Ведь только проснувшийся накануне от летаргического сна мог проспать и не заметить громадных изменений, произошедших в Азербайджане, его экономике, вооруженных силах. Это уже не та страна, к научно-исследовательским судам которого можно было бы сегодня направить военные катера, как это было в 2001 году, когда катера ВМФ Ирана атаковали суда «Геофизик-3» и «Алиф Гаджиев» близ нефтяной платформы «Алов». Времена не те, и нравы тоже. Но, похоже, совсем иначе думают наши соседи.

Что ж, «братаете» Иреван с Тегераном? Совет вам, да любовь! Но не вздумайте в таком случае учить нас, с кем дружить, а с кем «не сметь» этого делать. Не ваше это дело!

Ну, а пока, поздравим первого посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова с открытием новой страницы в истории отношений двух поистине братских государств.

Зухраб Дадашов