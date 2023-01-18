Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину. Речь идет о ЗРК Patriot. Об этом сообщает Rfi.Fr.

«Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту системы противовоздушной обороны Patriot. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому», – сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.