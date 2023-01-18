Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что изменил мнение по идее вступления Украины в НАТО: теперь он полагает, что Киев в будущем нужно будет принять в этот альянс.

«Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом», — заявил во вторник Киссинджер, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В прошлом Киссинджер выступал, напротив, за урегулирование, при котором Украина будет нейтральным государством, не входящим в военные альянсы.

«Идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла», — сказал он.