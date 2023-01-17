17 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом.

На встрече было отмечено, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и компанией CISCO осуществляется успешное сотрудничество, сообщает пресс-служба главы государства.

Гай Дидрих сообщил о реализации проекта цифровизации в одной из школ Азербайджана.

Как было подчеркнуто в ходе беседы, планируется, что данный проект охватит сотни школ в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проектов «Умный город» и «Умное село» в Зангиланском районе, сказал, что эту работу планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией CISCO «Доклад о структуре умного села в Азербайджане».

В ходе беседы говорилось о применении технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности.