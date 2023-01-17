Утверждения о «гуманитарных последствиях» ситуации в связи с мирными протестами на дороге Лачин-Ханкенди являются ложными.

С данным заявлением на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Он отметил, что это не что иное, как очередное проявление безрассудного манипулирования Арменией ситуацией в очевидных злонамеренных политических целях.

«Нет никаких препятствий ни в отношении поставок товаров для использования местными жителями, ни в плане оказания основных медицинских услуг. Тем не менее правительство Азербайджана несколько раз за последние недели заявляло о своей готовности решить любую гуманитарную проблему наших граждан армянского происхождения на местах. В период с 12 декабря 2022 года — даты начала мирных протестов — по 15 января 2023 года в общей сложности 644 транспортных средства российского миротворческого контингента, МККК и местных армянских жителей беспрепятственно проехали в обоих направлениях по Лачинской дороге. С 5 по 15 января 2023 года среднесуточное количество транспортных средств, проезжающих по дороге в обоих направлениях, составило 30. Большинство из них были большегрузными автомобилями, перевозившими продукты питания и медикаменты в Ханкенди», — заявил дипломат.