21:44 17 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана имеют законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, в том числе эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой на территориях Азербайджана, где дислоцирован российский миротворческий контингент. В связи с этим он отметил необходимость выполнения законных требований протестующих.

Министр подчеркнул, что утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и создании гуманитарного кризиса необоснованны. В связи с этим было подчеркнуто, что ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, что опровергает безосновательные претензии армянской стороны. В то же время было заявлено о недопустимости того, чтобы лица, выдающие себя за «представителей» армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно пытались создать впечатление «блокады» и «гуманитарного кризиса».

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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20:40 Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России.

17 января в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Подчеркнута также важность достижения взаимоприемлемых решений по всем связанным вопросам для возобновления всесторонней работы по основным трекам нормализации азербайджано-армянских отношений на основе соглашений между лидерами России, Азербайджана и Армении.