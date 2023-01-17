Вашингтон выступил с обращением к Азербайджану и Армении. США предлагают вернуться к содержательным дискуссиям для разрешения своих споров. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат заявил, что США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней и многосторонней основе посредством партнеров, таких как Европейский Союз, и международных организаций, таких как ОБСЕ, для достижения всестороннего и устойчивого мира.

Он добавил, что достижение всеобъемлющего мирного соглашения — единственный путь к нормализации отношений и прочному миру между Азербайджаном и Арменией.